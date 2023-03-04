EYT kanunlaştı SGK önerileri doldu taştı

Milyonlarca çalışanın beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayınladı. Kararın çıkmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumları önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar emeklilik için ön başvurularını yaptı maaşlar nisan ayında hesaplarda olacak.

Seda Akyüz Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Milyonların beklediği kanun yürürlüğe girdi, SGK önleri doldu taştı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi Meclis'ten geçti karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kanunla birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için yaş şartı kaldırıldı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl çalışma şartı gerekecek.

SSK'lı olanlar sigorta başlangıç tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim gününü tamamlayarak emekli olabilecek.

Taşerondan kadroya geçen işçilerin emekliliği ise isteğe bağlandı. Emeklilik süresi gelince işçi aynı iş yerinde çalışmak isterse devam edebilecek.

İşte bu maddelerin yer aldığı kanunun Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, emeklilik için ön başvurularını yaptı:

- Ön başvuruların ardından aktif olarak çalışanlar içeriden olur onayının almasının ardından bu yazıyı iş yerine götürüyor. Ardından emeklilik süreci resmen başlamış oluyor. Kıdem tazminatı gibi ödemeler alınıyor...

Şartları tamamlayan kişiler nisan ayında ilk maaşlarını alacak.

Diğer yandan SGK önlerinin dolup taşmasının ardından Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, başvuruların e-Devlet'ten de yapıldığını vatandaşlara hatırlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Benzer Videolar

Ankara'da fahiş kira artışı mercek altında Ankara'da fahiş kira artışı mercek altında
Domates ihracatına deprem kısıtlaması Domates ihracatına deprem kısıtlaması
Deprem felaketi ihracatı da vurdu Deprem felaketi ihracatı da vurdu
İnşaat şirketlerinden dönüşüm desteği İnşaat şirketlerinden dönüşüm desteği
Bankaların kârı Ocak'ta da katlandı Bankaların kârı Ocak'ta da katlandı
EYT'lilere ilk maaşlar ne zaman yatacak? EYT'lilere ilk maaşlar ne zaman yatacak?
Üretici ile market arasındaki makas açılıyor Üretici ile market arasındaki makas açılıyor
Tozlaşma dönemine dikkat! Tozlaşma dönemine dikkat!
Bankalar yine kârlılıkta öne çıktı Bankalar yine kârlılıkta öne çıktı
Norveç Varlık Fonu’ndan Türk şirketlerine milyarlık yatırım Norveç Varlık Fonu’ndan Türk şirketlerine milyarlık yatırım
Merkez Bankası'ndan bankalara döviz uyarısı Merkez Bankası'ndan bankalara döviz uyarısı
Meclis'in ilk gündemi EYT oldu Meclis'in ilk gündemi EYT oldu
Çok Okunanlar
1 4 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
2 Liderler durumu nasıl yorumladı?
3 Neslihan Seven kimdir?
4 ABD Başkanı Biden'da kanserli hücre tespit edildi
5 7 ile yeni çevre ve şehircilik il müdürü atandı