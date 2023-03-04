EYT kanunlaştı SGK önerileri doldu taştı

Milyonların beklediği kanun yürürlüğe girdi, SGK önleri doldu taştı.



Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifi Meclis'ten geçti karar Resmi Gazete'de yayınlandı.



Kanunla birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için yaş şartı kaldırıldı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl çalışma şartı gerekecek.



SSK'lı olanlar sigorta başlangıç tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim gününü tamamlayarak emekli olabilecek.



Taşerondan kadroya geçen işçilerin emekliliği ise isteğe bağlandı. Emeklilik süresi gelince işçi aynı iş yerinde çalışmak isterse devam edebilecek.



İşte bu maddelerin yer aldığı kanunun Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, emeklilik için ön başvurularını yaptı:

- Ön başvuruların ardından aktif olarak çalışanlar içeriden olur onayının almasının ardından bu yazıyı iş yerine götürüyor. Ardından emeklilik süreci resmen başlamış oluyor. Kıdem tazminatı gibi ödemeler alınıyor...

Şartları tamamlayan kişiler nisan ayında ilk maaşlarını alacak.



Diğer yandan SGK önlerinin dolup taşmasının ardından Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, başvuruların e-Devlet'ten de yapıldığını vatandaşlara hatırlattı.