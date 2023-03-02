Deprem felaketi ihracatı da vurdu

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi, ihracatı da etkiledi… 2023 yılı Şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak, 18,6 milyar dolar oldu.



Aynı dönemde ithalat 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın %22’si enerji ithalatı kaynaklı gerçekleşti.



Ticaret Bakanlığı, aylık olarak basın toplantısı ile paylaştığı ihracat verilerini deprem felaketi nedeniyle bu ay basın bildirisi ile duyurdu. Bildiride, 11 ili etkileyen depremlerin ihracatın üzerinde aşağı yönlü etkisi olduğu belirtildi.



Depremin vurduğu illerin gayrisafi yurt içi milli hasılası içindeki payı yüzde 9,3 iken, bu şehirler Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturuyor.



Depremin etkilediği illerin tarım alanları içindeki payı ise yüzde 16…