Bankaların kârı Ocak'ta da katlandı: Yabancı bankalar zirvede

2022 yılını rekor kârlarla kapatan bankacılık sektörü, 2023 yılına da yüksek kâr artışlarıyla girdi.

BANKALAR OCAKTA 39 MİLYAR TL KÂR ETTİ

BDDK verilerine göre, sektörün ocak ayında net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,7 arttı, 39 milyar 319 milyon liraya yükseldi.

YABANCI BANKALAR %197, YERLİ %76, KAMU İSE YÜZDE 10 KÂR ELDE ETTİ

En fazla net kâr artışı yabancı mevduat bankalarında görüldü. Yabancı bankaların net kârı ocakta yüzde 197,1 arttı, 13 milyar 327 milyon liraya yükseltti.

Yerli özel mevduat bankalarının net kârı ise yüzde 75,8 artarak, 14 milyar 568 milyon lira oldu.

En yavaş kâr artışı ise kamu mevduat bankalarında. Bu bankaların ocakta net kârı sadece yüzde 10,2 arttı ve 5 milyar 303 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörü 2022 yılında kârını yüzde 366 artırarak, yılı 433 milyar 457 milyon lira kârla kapatmıştı.