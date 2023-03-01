Arı Yetiştiricileri'nden uyarı: Tozlaşma dönemine dikkat!

- Bal arıları tabiatta tozlaşma hizmetini düzenli ve disiplinli sunan böceklerdir. Bal arısı olmadan üretim olmaz, kalite olmaz. Bu yüzden bal arılarını yaşatmak zorundayız.

Baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açtı, tozlaşmada birçok noktada görülüyor. Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak çiçeklenmeyi, tozlaşmayı ve arıların önemini anlattı:

Tabiatta bal arılarının üretime katkısı yaklaşık yüzde 67’dir. Yani üretmiş olduğumuz gıdanın çoğunluğu arıların sayesinde üretilmektedir. Bal arılarının çiçekten uzaklaştırılması, beraberinde verimsizliği getirmektedir. Albert Einstein’in ifade ettiği gibi ‘bal arıları yok olursa insanların yaşamak üzere çok az zamanı kalacaktır.’

Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, tozlaşma dönemi için çiftçilere uyarıda bulundu:

- Çözümü de ilaçlama gece yapılmalıdır. Güneşin altında yapılan ilaçlamada yapraklar kimyasalı yeterince ememediklerinden faydası da az olur. Zirai ilaçların öldürücü etkisi genellikle yedi, sekiz saat olur. Akşam ve gece arılar faaliyette olmadığı için arılar etkilenmez. Onun için üretici kardeşlerimize diyoruz ki lütfen ilaçlamayı akşam ve gece saatlerinde yapalım. Hem onlar kazansın hem biz kazanalım hem de ülkemiz kazansın.

İlaçlama zamansız yapılırsa faydadan çok zarar verir.



Çomak tozlaşmanın önemini anlatmak için de yaptıkları bir deneyi anlattı: