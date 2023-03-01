Şirketler enflasyon ile kârlılıkta gaza bastı: Bankalar yine öne çıktı

Borsa İstanbul’da bilanço sezonu devam ederken, bilançosunu açıklayan 130’dan fazla şirketin 2022 kârı 650 milyar TL'yi geçti. 2022’de en yüksek ciro rakamına ulaşan şirket Koç Holding olurken ikinci sırayı Tüpraş aldı. İlk 15 şirket arasında 7 şirketle bankalar ön plana çıktı.

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Borsa İstanbul'da bilançolarını açıklayan 130’dan fazla şirketin toplam kârı 650 milyar lirayı geçti.

2022’de en yüksek ciro rakamına ulaşan şirket Koç Holding oldu. Şirketin 2022 yılı cirosu 901 milyar 857 milyon lira olarak açıklandı. Şirketin karını ise yüzde 1108 oranında artırdığı görüldü.

Koç Holding’in ardından en yüksek ciro yapan şirket Tüpraş oldu. Tüpraş’ın 2022 yılı cirosu 481 milyar 764 milyon lira olurken, kârını yüzde 2782 artırdığı görüldü.

2022 yılı kâr artışında ilk 15 şirket arasında 7 şirketle bankalar ön plana çıktı.

6. sırayı Garanti Bankası, 8. sırayı İş bankası, 9. sırayı Yapı Kredi, 10 sırayı Akbank alırken 11. sırayı Vakıflar Bankası aldı.

Bankaların ardından en fazla kârını artıran şirketler sanayi şirketleri oldu.

# Borsa İstanbul AŞ # tüpraş # koç holding

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