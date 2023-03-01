Norveç Varlık Fonu’ndan Türk şirketlerine milyarlık yatırım

Norveç'in devlet varlık fonu, 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki bazı şirketlerin hisse senetlerine 1 milyar 217 milyon 31 bin dolar yatırım yaptı.



Fonun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı Tüpraş aldı. Tüpraş'ın yüzde 1,55 hissesine sahip olan fonun, söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 121 milyon dolara ulaştı.



Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ hisselerine 90 milyon 67 bin dolar, BİM hisselerine yaklaşık 79 milyon 500 bin dolar, Koç Holding hisselerine 78 milyon 777 bin dolar, Türk Hava Yolları hisselerine 71 milyon 517 bin dolar ve Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ hisselerine yaklaşık 64 milyon dolar yatırıldı.

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 3,38'ine ortak olduğu Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'de bulunuyor.



Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren Türk şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımları artırdı.



70 ülke ve 9 bin 338’den fazla firmada yatırımı bulunan fonun, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yaptığı biliniyor.



Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.