Meclis'in ilk gündemi EYT oldu

Meclis Genel Kurulu, deprem nedeniyle verilen 3 haftalık aranın ardından çalışmalarına başladı. Genel Kurul’da PKK’nın siyasi uzantısı HDP, “Devlet yok” bozgunculuğunu sürdürdü. Yaşanan gerginliğin ardından görüşmeler devam etti. İlk gündem maddesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi oldu.

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Meclis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarına ara vermişti. Çalışmalar 3 haftalık aranın ardından devam etti.

Genel Kurul’da HDP’liler, “Devlet yok” bozgunculuğunu sürdürdü. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, depremin yaralarının sarıldığının söylenmesine tepki gösterdi. HDP’li Oruç, deprem bölgesinde devletin olmadığını iddia etti.

HDP’li Oruç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deprem bölgesinde olmadığını iddia etti. HDP’li Oruç’un bu sözlerinin ardından Ak Parti sıralarından tepki geldi. Gergin anlar yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından görüşmeler devam etti.

Meclis Genel Kurulu, 3 haftalık aranın ardından çalışmalarına yine başladı. Genel Kurul’da ilk gündem maddesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi oldu.


Genel Kurul’daki görüşmelerin Çarşamba günü tamamlanması bekleniyor. Teklifin kanunlaşmasının ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanıyor. Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaşması bekleniyor.

# eyt # meclis

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