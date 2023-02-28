DEDAŞ afette bile durmadı: Çiftçinin hesabına bloke koydu

Devletin çiftçiye yaptığı destek ödemelerine bloke koyan DEDAŞ yine çiftçiyi mağdur etti. Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Abdullah Melik Ulusal Kanal’a konuştu. Melik, Üretimde gecikilen her an bir gıda krizi demek DEDAŞ’ı devlet yönetmeli” dedi.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
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Deprem bölgesinde bulunan toplam 425 bin 275 depremzede çiftçinin hesaplarına bakanlık tarafından önceki gün nakdi olarak mazot ve gübre desteği yatırıldı. Destekler daha hesaba aktarılmadan DEDAŞ tarafından borçlu çiftçinin hesabına bloke konuldu.

Afette bile çiftçiye zulüm etmekten geri durmayan DEDAŞ’a Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Abdullah Melik tepki gösterdi. Ulusal Kanal’a konuşan Melik, DEDAŞ çiftçinin yaralarını sarması için ödenen paraya el koyarak kurnazlık yapıyor” dedi.

Bakanlar Kurulu tarafından daha önce alınan bir kararla borçlu çiftçilerin desteklerinin çiftçinin eline geçmeden DEDAŞ hesaplarına geçtiğini ve bunun yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Melik, DEDAŞ’I devlet yönetsin dedi.

Melik çiftçinin ilaç, ham madde, mazot ve gübre ihtiyacına da değindi ve üretim ertelenemez aksi halde “gıda krizi kapıda” dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# DEDAŞ # çiftçi # deprem

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