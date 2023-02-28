DASK'tan deprem bölgesinde bir ilk: Resen ödemeler başladı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, deprem bölgesi için bir ilk olarak 'avans ödemesi' yapacağını duyurdu.

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Doğal Afet Sigortaları Kurumu, hasar ihbarından inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte sigortalılara avans ödemesi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Hasar ödemelerinin hızla yapılabilmesi için; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarının beklenmeden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konut listesinden hasar dosyaları resen açılarak ödemelerin yapıldığı bildirildi.

Ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için de sigortalıların DASK’tan avans ödeme talebinde bulunabileceği ifade edildi. Hasar ihbarlarının Alo DASK 125, e-Devlet ve web sitesi aracılığı ile alındığı belirtildi.

DASK Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20’si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10’u sigortalılarımıza avans olarak ödeneceğini belirtti. Depremlerin ardından henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin yapıldığını kaydetti.

Bugün itibarıyla 295 bin hasar ihbarı bulunduğunu aktaran Eren, "Şu ana kadar yaptığımız tazminat ödeme tutarı 1 milyar 120 milyon TL’ye ulaştı." ifadesini kullandı.

# Doğal Afet Sigortaları Kurumu # Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı # hasarlı bina

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