Bakanlıktan fahiş fiyat düzenlemesi

Adalet Bakanlığı, deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara yönelik teknik çalışma başlattı.



Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.



Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.



Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor.



