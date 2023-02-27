Kıyılmış tütünde ÖTV indirimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adıyaman'da incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın tütün üretiminde önemli bir kent olduğunu vurguladı.

Depremden büyük oranda etkilenen Adıyaman'da tütün üreticilerine seslenen Erdoğan OHAL ilan edilen bölgelerdeki kooperatiflerden alınan ÖTV'de indirme gidildiğini belirtti. Erdoğa, "Kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz" ifadelerini kullandı.