Merkez Bankası’ndan bankalara ek ücret adı altında ceza

Merkez Bankası, yurt dışına yapılan döviz transferlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirilmediği gerekçesiyle 5 bankaya “ceza niteliğinde” ek ücret uyguladı. Uygulanan ek ücretin 1 milyar liraya yakın olduğu ifade edildi.



Merkez Bankası, yılbaşında bankalara gönderdiği talimat ile 50 bin doların üzerindeki EFT/havale işlemlerinde belge ibrazı yükümlülüğü getirmişti. Banka, sistemdeki bilgilendirme kutucukları gereğince doldurulmadığı taktirde, yapılan ödeme transferinin yüzde 5’i kadar ek ücret tesis edeceğini duyurmuştu.



Aradan geçen yaklaşık 1,5 aylık sürede yapılan döviz transferlerini mercek altına alan banka, 5 özel bankanın bu bildirimleri istenildiği açıklıkta yapılmadığı tespit etti. Bankalara uygulanan toplam ek ücretin 1 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.