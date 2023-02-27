Merkez Bankası’ndan bankalara ek ücret adı altında ceza

Merkez Bankası döviz transferlerini mercek altına aldı. Döviz transferlerinde bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmediği gerekçesiyle 5 bankaya “ceza niteliğinde” 1 milyar liraya yakın ek ücret uygulandı.

Son Güncelleme:

Merkez Bankası, yurt dışına yapılan döviz transferlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirilmediği gerekçesiyle 5 bankaya “ceza niteliğinde” ek ücret uyguladı. Uygulanan ek ücretin 1 milyar liraya yakın olduğu ifade edildi.

Merkez Bankası, yılbaşında bankalara gönderdiği talimat ile 50 bin doların üzerindeki EFT/havale işlemlerinde belge ibrazı yükümlülüğü getirmişti. Banka, sistemdeki bilgilendirme kutucukları gereğince doldurulmadığı taktirde, yapılan ödeme transferinin yüzde 5’i kadar ek ücret tesis edeceğini duyurmuştu.

Aradan geçen yaklaşık 1,5 aylık sürede yapılan döviz transferlerini mercek altına alan banka, 5 özel bankanın bu bildirimleri istenildiği açıklıkta yapılmadığı tespit etti. Bankalara uygulanan toplam ek ücretin 1 milyar liraya ulaştığı kaydedildi.

# Merkez Bankası # banka

Benzer Videolar

Kıyılmış tütünde ÖTV indirimi Kıyılmış tütünde ÖTV indirimi
Dış ticaret açığında rekor artışlar sürüyor Dış ticaret açığında rekor artışlar sürüyor
"Tarım arazileri artık imara açılmamalıdır" "Tarım arazileri artık imara açılmamalıdır"
İnşaat sektöründen sabit fiyat taahhüdü İnşaat sektöründen sabit fiyat taahhüdü
"Bütün sanayiciler fabrikalarını açsın üretim devam etsin" "Bütün sanayiciler fabrikalarını açsın üretim devam etsin"
Bakan Kirişçi depremzede çiftçilere yapılacak destekleri açıkladı Bakan Kirişçi depremzede çiftçilere yapılacak destekleri açıkladı
3 milyar lira hesaplara yatacak 3 milyar lira hesaplara yatacak
"Borçlar silinmeli aynî destek yapılmalı" "Borçlar silinmeli aynî destek yapılmalı"
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Konteyner vurguncuları Konteyner vurguncuları
Deprem düzenlemeleri Resmi Gazete'de Deprem düzenlemeleri Resmi Gazete'de
Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı
Çok Okunanlar
1 Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri erken yatacak mı?
2 Türkiye'de deprem riski en az olan iller ve ilçeleri neler?
3 İstanbul'da elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
4 İzmir’de deprem
5 Altın fiyatları bugün ne kadar? (27 ŞUBAT 2023)