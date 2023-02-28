Elbistan Termik Santrali tekrardan ayağa kaldırılıyor

Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin-Elbistan Termik Santrali de depremlerde hasar gördü. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdür İzzet Alagöz, onarım çalışmalarının sürdüğünü, çalışanları konteyner ve lojmanlara yerleştirdikten sonra santralde üretime devam edileceğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde onarım çalışmaları sürüyor.

Bir yandan da depremzede olan santral çalışanları için barınma alanları kuruluyor.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, çalışanların barınma sorununu konteyner ve lojmanlarla çözerek üretime devam edileceğini söyledi.

Santralde hasar tespiti yaptıklarını ve onarım çalışmalarına başladıklarını belirten Alagöz, “Arkadaşlarımız, bize milletimizin emaneti olan bu santrali ayağa kaldıracaklardır" dedi.

3 hafta içerisinde tüm geçici konutlarımızı tamamlayıp personelimizi buraya getirmeyi hedefliyoruz. Bakımlarla ilgili gerekli satın almaları da çok hızlı şekilde gerçekleştirip bölgenin yükünü azaltıyoruz. Çok sevindiğimiz bir sonuç var. 2 tane büyük deprem atlatmış bir maden ocağında hiçbir sıkıntımız yok. Hem mühendisliğimizin, hem uygulamamızın ne kadar doğru olduğunu gösteren bir sonuç bu. Bu bizleri çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # Elbistan

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