LPG ithalatı yüzde 48,6 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, Aralık 2022'de yüzde 48,6 arttı. İthalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Rusya, Nijerya, Kazakistan, Romanya, Norveç oldu.

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Türkiye'nin LPG ithalatı, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 365 bin 495 tona yükseldi.

EPDK verilerine göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Rusya, Nijerya, Kazakistan, Romanya, Norveç oldu.

LPG ihracatı ise yüzde 30,1 artarak 34 bin 810 tona yükseldi. İhracat Lübnan, Bulgaristan, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 8 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 10,8 azalarak 76 bin 971 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 356 bin 948 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 75 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,7 ile tüplü LPG ve yüzde 11,3 ile dökme LPG izledi.

# LPG # ithalat # ihracat

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