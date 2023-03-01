TMSF 110 yıllık bankayı satışa çıkardı

TMSF, 110 yıllık Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98,4 oranındaki hissesini 380 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

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110 yıllık Türk Ticaret Bankası satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Ticaret Bankası AŞ'nin halihazırda TMSF'ye ait yüzde 98,4 oranındaki 10.7 milyar adet hissesini ihale yoluyla satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 380 milyon TL olarak belirlenen ihaleye kapalı zarf usulü teklif yöntemiyle 21 Mart'a yapılacak.

BDDK'nın 4 Kasım 2021 tarihli kararıyla faaliyet izni verilen toplam 10.9 milyar adet hisseden oluşan Türk Ticaret Bankası AŞ için 20 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye, banka kurucularında aranan nitelikleri haiz AŞ'ler katılabilecek. Katılımcıların iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması gerekiyor.

1913'te kurulan bankanın yönetimi finansal kriz sürecinde mali bünyesinin zayıflaması nedeni ile 6 Kasım 1997 tarihinde TMSF’ye devrolmuş, 2001 yılında da bankacılık faaliyetleri sona ermişti. 2019 yılında bankanın faaliyete geçmesi için tekrar çalışmalara başlandı.

# tmsf

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