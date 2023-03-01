Üretici ile market arasındaki makas giderek açılıyor: Üreticide 5 TL ,markette 17,5 TL

Üretici ile market fiyatları arasındaki makas giderek açılıyor.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, Üreticiyle market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 251,6 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat farkını yüzde 229 ile kuru üzüm, yüzde 218,7 ile limon, yüzde 216,9 ile kırmızı mercimek, yüzde 180,8 ile kuru incir takip etti.



Yani üreticide 5 lira olan elma tüketiciye gelene kadar fiyatı 17 lira 58 kuruşa çıkıyor. Üreticiden 25 liraya çıkan kuru üzüm ise tüketicinin torbasına 82 lira 24 kuruş giriyor. 5 lira 25 kuruş olan limon 16 lira 73 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 43 lira 86 kuruşa satılıyor.

Şubatta üreticide 19 markette 31 ürünün fiyatı arttı.



Üreticide en fazla yüzde 68,9 ile patlıcanda fiyat artışı görülürken, markette fiyatı en fazla artan ürün ise yüzde 29,4 ile domates oldu.



Üreticide ikinci en fazla fiyat artışı yüzde 67,6 ile kuru soğanda görülürken, markette yüzde 28 ile karnabaharda görüldü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticide patlıcan, domates, kabak ve salatalıkta havaların soğuk gitmesi nedeniyle arzdaki azalmanın fiyatları yükselttiğini belirtti. Kuru soğandaki fiyat artışına da depodaki ürünlerin azalması ve yeni ürün hasadının başlamamış olmasından kaynaklandığını söyledi. Et fiyatlarındaki artışa ise arz ve talepteki değişimin neden olduğunu ekledi.



Bayraktar, üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için gübre fiyatlarının tekrar artmamasına yönelik tedbir alınması gerektiğini vurguladı.