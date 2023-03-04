Ankara'da kiralar mercek altında: Fahiş artış yapanlara ceza yolda

Deprem bölgesinden en çok göç alan illerden Ankara'daki fahiş kira artışları mercek altına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Fiyat artışına neden olanlara yönelik "fiyatları etkileme" suçundan soruşturma yürütülerek, dava açılabilecek.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından en fazla göç alan şehirlerden biri de Ankara oldu. Ancak depremzedelerin kente gelmesiyle ev kiralarında yüksek oranda artış başladı

Fırsatçı ev sahipleri ve emlakçılar ise fahiş artışlar yaptı. Uçuk fiyatlar karşısında vatandaşlar ise mağdur durumda.

İl Ticaret Müdürlüğü'nün de fahiş fiyat artışı yönündeki tespitleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, konut kiraları ve satışlarındaki artışlarla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, konut satış ve kira artışlarını mercek altına aldı. Gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verilen tüm sitelerden veriler toplandı. Toplanan veriler, tek tek incelenip, deprem öncesi ve sonrasındaki fiyatlar analiz ediliyor.

Ekipler, Ticaret Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112'ye yapılan ihbarları da bir araya getirerek incelemelerini sürdürüyor. Analiz ve tespitler sonucu fiyat artışına neden olduğu belirlenenler hakkında, "fiyat etkileme" suçundan soruşturma yürütülecek.

Bu kişiler hakkında 1 ile 3 yıl arasında hapis istemiyle dava açılabilecek.

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