Takipteki borçlu sayısı 4 milyona dayandı: Batık kredi 513 milyarı aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. 2025’in ilk beş ayında 1 milyon 38 bin kişi borcunu ödeyemediği için yasal takibe alındı. Böylece toplam sayı 4 milyon 96 bin kişiye dayandı.

Batık kredi (tasfiye olunacak) tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 513 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl bu rakam 273 milyar liraydı. Toplam krediler içindeki batık payı da yüzde 1,9’dan yüzde 2,5’e çıktı.

Bireysel kredilerdeki toplam batık tutar 186,2 milyar lira oldu. Bunun 95,6 milyar lirasını kredi kartı borçları, 65,7 milyarını ihtiyaç kredileri ve 24,1 milyarını kredili mevduat hesapları oluşturdu. Bu alanlardaki takip oranı yüzde 4’ü geçti.

Geçen yılın aynı döneminde takibe düşen kişi sayısı 750 bin iken bu yıl yüzde 38 artışla 1 milyon 38 bine ulaştı. 2023’ün ilk beş ayında ise sayı 539 bindi. Buna göre son iki yılda borcunu ödeyemeyen kişi sayısı yüzde 92 oranında arttı. Ekonomik sıkıntılar, gelirdeki düşüş ve artan faiz yükü bu artışta belirleyici oldu.

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