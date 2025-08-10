Tarihte bir ilk! Altın, dövizi ezdi geçti

2025’in ikinci çeyreğinde altına olan küresel talep 132 milyar dolara ulaştı ve son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinde tarihte ilk kez altının payı, döviz oranını aştı. Uzmanlara göre bu gelişme sadece teknik bir değişiklik değil, yeni bir ekonomik paradigmanın göstergesi. BRICS ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan pazarlar, altını yeniden rezervlerin merkezine yerleştiriyor. Çin, Hindistan, Türkiye ve Rusya’nın agresif alımları sonucu merkez bankalarının toplam rezervlerinde altının payı ilk kez döviz rezervlerini geride bıraktı.

JEOPOLİTİK RÜZGARLAR ALTINA YÖNELİMİ ARTIRIYOR

ABD’de yaklaşan seçim süreci, Rusya’nın Avrupa sınırına yaptığı askeri yığınak, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri destek ve Orta Doğu’daki gerilimler, piyasalarda tedirginliğe yol açtı. İsrail’in politikaları ve Türkiye’ye yönelik açıklamaları bölgesel güvenlik kaygılarını artırırken, Fransa, İrlanda ve Norveç’in Filistin’i tanıma kararı diplomatik tansiyonu yükseltti. Bu gelişmeler yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu.

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, merkez bankalarının rezerv tercihlerindeki bu dönüşümün döviz sistemine olan güvenin sarsıldığını ortaya koyduğunu belirterek, “Altın sadece bir emtia değil, yeni finansal düzenin temelidir. 132 milyar dolarlık talep bu gerçeği açıkça gösteriyor. Fiziki altın, bireyler kadar devletler için de gelecekte bir sigorta işlevi görecek” dedi.

FİZİKİ ALTINA TALEP ZİRVEYE ÇIKIYOR

Kitiş, yalnızca dijital varlıklar ve ETF’ler değil, fiziki altın alımlarında da güçlü bir artış yaşandığını vurguladı. Külçe, sikke ve gram altına olan bireysel talebin gelişmekte olan ülkelerde son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Kitiş, bu eğilimin geçici bir kriz refleksi değil, yeni bir güvenlik stratejisi olduğunun altını çizdi. “Rezervlerdeki altın oranı, dolar karşısında üstünlük kazandı. Amerika’daki iç gerilimler ve Avrupa’daki askeri hazırlıklar, altını daha da cazip hale getiriyor. Fiziki altın, dijital sistemlerin ötesinde somut bir güvenlik alanı sunuyor” diye konuştu.

NAKDİ GÜÇ DENGESİ YENİDEN KURULUYOR

Demaş A.Ş.’nin değerlendirmesine göre yaşanan gelişmeler, yalnızca geçici yatırım tercihlerinden ibaret değil. Bu süreci stratejik bir uyanış olarak tanımlayan Kitiş, “Bu sadece bir rezerv kayması değil; dolar hegemonyasının sarsıldığı, paranın gerçek değerine dönüldüğü bir süreç. Devletler, şirketler ve bireyler güvenliği, sürdürülebilirliği ve bağımsızlığı altınla sağlamaya yöneliyor. Altın, tarihte olduğu gibi bugün de güçlülerin değil, hazırlıklı olanların elinde değer kazanıyor” ifadelerini kullandı.