Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Eski sağlık bakanı Halil Şıvgın 75 yaşında hayatını kaybetti. Şıvgın, bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. 

TRT Haber’in aktardığına göre, Şıvgın için pazartesi günü Meclis’te resmi tören düzenlenecek. Törenin ardından öğlen Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak olan Şıvgın, Altındağ ilçesi Tatlar Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTİ DAVASINDA TANIKTI

Halil Şıvgın, Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada önemli tanıklar arasında gösteriliyordu. Sağlık sorunları nedeniyle mahkeme heyeti ifadesini almak üzere evine gitmiş, ancak konuşamayacak durumda olduğu için dinlenememişti.

2016 yılında verdiği ifadede ise “Enver Altaylı’nın, Necip Hablemitoğlu’na ulaşmaya çalıştığını” beyan etmişti.

HALİL ŞIVGIN KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Halil Şıvgın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, siyasete Anavatan Partisi’nin kurucu üyelerinden biri olarak giriş yaptı.

Üç dönem Ankara milletvekilliği yapan Şıvgın, 46. Hükümet’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet’te ise Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Halil Şıvgın
