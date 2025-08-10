Karayollarında çalışmalar sürüyor: İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergahlar

Türkiye genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Karayollarında çalışmalar sürüyor: İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergahlar
Aydın-Denizli Otoyolu’nun bazı kesimlerinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle Kumkısık Kavşağı’ndan otoyola katılım sağlanamıyor. Aydın istikametinden gelen araçlar çıkış yapabiliyor, trafik akışı ise Denizli yönünde iki yönlü olarak sürdürülüyor.

O-2 TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü’nün Ankara yönünde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, 1-4. kilometreler arasındaki Buğralar Köprüsü’nde tabliye ve üstyapı onarımı sebebiyle 4 Kasım’a kadar Ankara yönü trafiğe kapalı olacak. Ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü devam edecek.

TAG Otoyolu’nun Gaziantep-Adana istikametinde Misis-Adana Doğu kavşaklarında yapılan üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bu istikamet trafiğe kapalı. Trafik, Adana-Gaziantep yönünden iki yönlü olarak ilerliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Batı Kavşağı-Savaştepe Kavşağı ile 19-27. kilometreleri arasında derz bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Trafik, karşı yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde elektrik-elektronik sistem bakım-onarımı yapılacak. 15 Ağustos’a kadar 08.00-17.00 saatleri arasında tek şeritten kontrollü geçiş uygulanacak.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak ilerliyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 26-41. kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü gerçekleştiriliyor.

