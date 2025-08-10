Karayollarında çalışmalar sürüyor: İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergahlar

Aydın-Denizli Otoyolu’nun bazı kesimlerinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle Kumkısık Kavşağı’ndan otoyola katılım sağlanamıyor. Aydın istikametinden gelen araçlar çıkış yapabiliyor, trafik akışı ise Denizli yönünde iki yönlü olarak sürdürülüyor.

O-2 TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü’nün Ankara yönünde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, 1-4. kilometreler arasındaki Buğralar Köprüsü’nde tabliye ve üstyapı onarımı sebebiyle 4 Kasım’a kadar Ankara yönü trafiğe kapalı olacak. Ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü devam edecek.

TAG Otoyolu’nun Gaziantep-Adana istikametinde Misis-Adana Doğu kavşaklarında yapılan üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bu istikamet trafiğe kapalı. Trafik, Adana-Gaziantep yönünden iki yönlü olarak ilerliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Batı Kavşağı-Savaştepe Kavşağı ile 19-27. kilometreleri arasında derz bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Trafik, karşı yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Samsun istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü 2, Günyüzü 1, Elceğiz, Taşlıca, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde elektrik-elektronik sistem bakım-onarımı yapılacak. 15 Ağustos’a kadar 08.00-17.00 saatleri arasında tek şeritten kontrollü geçiş uygulanacak.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak ilerliyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 26-41. kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle geçişler kontrollü gerçekleştiriliyor.