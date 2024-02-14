Tavuk eti üretiminde azalma yaşandı! TÜİK Aralık 2023 verilerini açıkladı

TÜİK, güncel kümes hayvancılığı üretimi verilerini duyurdu. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, 2023'ün aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Yamuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 855 milyon 505 bin adede çıktı.

Tavuk eti üretiminde azalma yaşandı! TÜİK Aralık 2023 verilerini açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 dönemine ait, kümes hayvancılığı üretimi verilerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'in açıklamasına göre, 2023'ün aralık ayında Türkiye'de, 200 bin 333 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye'de aralıkta 1 milyar 855 milyon 505 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken bu alanda yıllık bazda yüzde 6,3 yükseliş gözlemlendi.

Geçen yılın aralık ayında 108 milyon 926 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Aralık 2022'de 109 milyon 862 bin seviyesindeydi.

Söz konusu ayda hindi etinin 4 bin 512 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 1,5 düşüş görüldü.

Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 5,7, hindi eti üretimi yüzde 11,3, tavuk eti üretimi yüzde 3,7 azalırken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artış kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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