TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili bilgilendirme tablosu yayınladı. İşte alım satıma konu olmayan dövizler...

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı...
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Alım satıma konu olmayan, dolayısıyla gösterge niteliğinde Türk lirası karşılıkları belirlenmeyen bazı dövizler yine Merkez Bankasının konusudur. Bu nitelikteki döviz kurlarının Türk lirası karşılıkları da günlük olarak hesaplanıp Merkez Bankası İnternet sitesinde ilan edilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03676
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.31677
BHD BAHREYN DİNARI 80.4504
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.27638
BAM BOSNA HERSEK MARKI 16.7736
BWP BOTSVANA PULASI 2.2249
BRL BREZİLYA REALİ 6.1253
DZD CEZAYİR DİNARI 0.22533
CZK ÇEK KORUNASI 1.3244
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00192
MAD FAS DİRHEMİ 3.0290
PHP FİLİPİN PESOSU 0.53781
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.6071
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 11.2971
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.36499
HKD HONG KONG DOLARI 3.8809
IQD IRAK DİNARI 0.02315
ISK İZLANDA KRONU 0.22175
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06762
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00772
LYD LİBYA DİNARI 6.2861
HUF MACAR FORİNTİ 0.08445
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.53374
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 6.4162
MXN MEKSİKA PESOSU 1.7646
EGP MISIR LİRASI 0.98164
MDL MOLDOVA LEYİ 1.7089
NAD NAMİBYA DOLARI 1.6070
NGN NİJERYA NAİRASI 0.03191
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00246
PEN PERU YENİ SOLU 7.9546
PLN POLONYA ZLOTİSİ 7.5355
RSD SIRP DİNARI 0.28060
SGD SİNGAPUR DOLARI 22.6405
SDG SUDAN POUNDU 0.05053
SYP SURİYE LİRASI 0.00233
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.6070
THB TAYLAND BAHTI 0.85734
TND TUNUS DİNARI 9.7307
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 8.6789
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.80192
OMR UMMAN RİYALİ 78.7860
JOD ÜRDÜN DİNARI 42.7612
VND VİETNAM DONGU 0.00124
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 8.3111
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.97404
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 18.5803
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# Merkez Bankası # Döviz kurları
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