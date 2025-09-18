TCMB duyurdu: Türkiye’nin kısa vadeli borcu yüzde 1,1 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, kısa vadeli dış borç stokunun bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 oranında arttığı ve 170,9 milyar ABD doları seviyesine ulaştığı belirtildi.

Kalan vadeye göre hesaplanan ve orijinal vadesi dikkate alınmadan bir yıl içinde ödenecek borçları gösteren dış borç stoku ise 223,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

BANKALARIN DIŞ BORÇ YÜKÜ 74,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Verilere göre bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz ayında yüzde 1,3 oranında artarak 74,4 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülüklerde yüzde 1,6 oranında düşüş yaşandı ve tutar 28,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yurt içi bankaların yurt dışından sağladıkları kısa vadeli krediler yüzde 3,5 azalarak 9,8 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatları da yüzde 2,0 oranında düşerek 19,5 milyar dolara indi.

Banka dışı yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 0,2 oranında azalarak 20,9 milyar dolara gerilerken, Türk Lirası cinsinden mevduatları ise yüzde 7,8 artış göstererek 24,2 milyar dolara yükseldi.

DİĞER SEKTÖRLERDE YÜKÜMLÜLÜK ARTIŞI

Bankalar dışında kalan diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış kaydederek 67,7 milyar dolara çıktı.

Dış ticaretten kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,7 artışla 62,4 milyar dolar olurken, nakit kredilerden doğan yükümlülükler yüzde 6,6 yükselerek 5,3 milyar dolara ulaştı.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz dağılımında, yüzde 36 ABD doları, yüzde 26 euro, yüzde 23 Türk Lirası ve yüzde 15 diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre hesaplanan kısa vadeli dış borç stokunda, Temmuz itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki bankalarda tuttukları mevduat stoku ise 65 milyar dolara yükseldi.