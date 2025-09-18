Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışması başlatıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Pembe Kayalıklar mevkiinde Tanzanya bayraklı RAPİD isimli ticari gemi sabah saatlerinde kayalıklara çarparak karaya oturdu. Sahil güvenlik ekipleri mürettebatı tahliye etmek için bölgeye sevk edildi.

Kandıra’nın turistik bölgelerinden biri olan Pembe Kayalıklar bu sabah dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre Tanzanya bayraklı RAPİD isimli ticari gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan gemi, kıyıya oturdu.

Ticari geminin, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi

Mahsur kalan 7 kişilik mürettebat için hava operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, gemideki mürettebat başarılı şekilde kurtarılıyor.
Bölgede çalışmalar devam ediyor..

