Temmuz zammı netleşiyor: İşte emekli ve memur maaşlarına dair üç farklı senaryo

Haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı tamamlanacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek. Peki olası senaryolara göre maaşlar ne kadar artacak?

Enflasyon %1 olursa:

Haziran ayında enflasyonun %1 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı %15,14 olacak. Buna göre bazı örnek maaş artışları şöyle:

15.000 TL → 17.271 TL

20.000 TL → 23.028 TL

25.000 TL → 28.780 TL

40.000 TL → 46.560 TL

Aynı senaryoda SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı %16,24 olacak. Bu durumda maaşlar şu seviyelere çıkacak:

15.000 TL → 17.436 TL

20.000 TL → 23.248 TL

25.000 TL → 29.060 TL

40.000 TL → 46.496 TL

enflasyon %1,5 olursa:

Piyasa beklentisi, Haziran enflasyonunun %1,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Bu tahmine göre memur ve memur emeklileri için zam oranı %15,71 olacak. Yeni maaşlar şu şekilde:

15.000 TL → 17.356 TL

20.000 TL → 23.142 TL

25.000 TL → 28.927 TL

40.000 TL → 46.284 TL

Bu senaryoda SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı %16,81 olacak. Maaş artışları ise şöyle:

15.000 TL → 17.521 TL

20.000 TL → 23.348 TL

25.000 TL → 29.202 TL

40.000 TL → 46.724 TL

Enflasyon %2 olursa:

Haziran enflasyonunun %2 çıkması halinde memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı %16,28 olacak. Bu durumda:

15.000 TL → 17.442 TL

20.000 TL → 23.256 TL

25.000 TL → 29.070 TL

40.000 TL → 46.512 TL

SSK ve Bağkur emeklilerine ise %17,4 oranında zam yapılması gündeme gelecek. Bu senaryoda maaşlar şöyle olacak:

15.000 TL → 17.610 TL

20.000 TL → 23.480 TL

25.000 TL → 29.350 TL

40.000 TL → 46.960 TL