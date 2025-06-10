Temmuz zammı netleşiyor: İşte emekli ve memur maaşlarına dair üç farklı senaryo
İlk beş aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında yapılacak maaş zammına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu 3 Temmuz 2025’te açıklaması bekleniyor.
Haziran verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı tamamlanacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek. Peki olası senaryolara göre maaşlar ne kadar artacak?
Enflasyon %1 olursa:
Haziran ayında enflasyonun %1 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı %15,14 olacak. Buna göre bazı örnek maaş artışları şöyle:
15.000 TL → 17.271 TL
20.000 TL → 23.028 TL
25.000 TL → 28.780 TL
40.000 TL → 46.560 TL
Aynı senaryoda SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam oranı %16,24 olacak. Bu durumda maaşlar şu seviyelere çıkacak:
15.000 TL → 17.436 TL
20.000 TL → 23.248 TL
25.000 TL → 29.060 TL
40.000 TL → 46.496 TL
enflasyon %1,5 olursa:
Piyasa beklentisi, Haziran enflasyonunun %1,5 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. Bu tahmine göre memur ve memur emeklileri için zam oranı %15,71 olacak. Yeni maaşlar şu şekilde:
15.000 TL → 17.356 TL
20.000 TL → 23.142 TL
25.000 TL → 28.927 TL
40.000 TL → 46.284 TL
Bu senaryoda SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı %16,81 olacak. Maaş artışları ise şöyle:
15.000 TL → 17.521 TL
20.000 TL → 23.348 TL
25.000 TL → 29.202 TL
40.000 TL → 46.724 TL
Enflasyon %2 olursa:
Haziran enflasyonunun %2 çıkması halinde memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı %16,28 olacak. Bu durumda:
15.000 TL → 17.442 TL
20.000 TL → 23.256 TL
25.000 TL → 29.070 TL
40.000 TL → 46.512 TL
SSK ve Bağkur emeklilerine ise %17,4 oranında zam yapılması gündeme gelecek. Bu senaryoda maaşlar şöyle olacak:
15.000 TL → 17.610 TL
20.000 TL → 23.480 TL
25.000 TL → 29.350 TL
40.000 TL → 46.960 TL