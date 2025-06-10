Şanlıurfa’da vahşet: Amca, yeğenini tabancayla öldürdü

İddiaya göre, Mesut Kurt (35), bir düğün sırasında karşılaştığı yeğeni İbrahim Halil Kurt (26) ile alacak meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Mesut Kurt, yanındaki tabancayla yeğenine ateş açtı.

Kurşunların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan İbrahim Halil Kurt, olay yerine çağrılan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mesut Kurt’un yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.