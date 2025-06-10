Şanlıurfa’da vahşet: Amca, yeğenini tabancayla öldürdü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde meydana gelen olayda, amca ile yeğen arasında çıkan borç tartışması kanlı bitti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şanlıurfa’da vahşet: Amca, yeğenini tabancayla öldürdü
Yayınlanma: Güncellenme:

İddiaya göre, Mesut Kurt (35), bir düğün sırasında karşılaştığı yeğeni İbrahim Halil Kurt (26) ile alacak meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Mesut Kurt, yanındaki tabancayla yeğenine ateş açtı.

Kurşunların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan İbrahim Halil Kurt, olay yerine çağrılan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mesut Kurt’un yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şoke eden kaçakçılık operasyonu: Yolcunun valizinden 95 egzotik hayvan çıktı!Şoke eden kaçakçılık operasyonu: Yolcunun valizinden 95 egzotik hayvan çıktı!Dünya
şanlıurfa cinayet
Günün Manşetleri
İstanbul’da huzur operasyonu
Ticaret Bakanlığı kaçakçılığa geçit vermedi
Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Sürecin sekretaryası mı oluşturuluyor
Rusya Ukrayna'nın kritik hava üssünü vurdu
32 kişi yaşamını yitirdi
Askerler gemiye çıktı
Diyarbakır'da zehir tacirlerine darbe
26 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
5 yıldızlı otelden 1,1 milyarlık dolandırıcılık
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder? Faiz düşerse kim kazanır kim kaybeder?
Danıştay hakimine silahlı saldırı Danıştay hakimine silahlı saldırı
Yaz kavuruyor! Yaz kavuruyor!