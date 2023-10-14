TESK'ten Turizm Sezonuna İlişkin Açıklama

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, turizm potansiyelinin yüksek olduğu Türkiye'de turizm faaliyetlerinin mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konfederasyon, "Gastronomi alanında dünyada önemli bir yerde olan ülkemiz için bu alana da ilgi arttırılmalı" dedi.

TESK'ten Turizm Sezonuna İlişkin Açıklama

Turizm sektörüne yönelik Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'ndan (TESK) bir açıklama geldi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamada, "Turizmde ülkemiz, dört mevsimin değerlendirileceği müstesna bir ülke. Yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görürsek dünyadaki turizm pastasından hak ettiğimiz payı alamayız. Bu konuda çeşitlilik göstermeli ve ona göre alt yapı oluşturulmalı." ifadelerine yer verildi.

Genel Başkan Bendevi Palandöken, Türkiye'de turizm faaliyetlerinin mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gastronomide Türkiye'nin zengin çeşitliliği olduğunu belirten Palandöken, bunun kullanılmasını istedi.

- Ülkemiz coğrafi konum, kültürel çeşitlilik, gastronomi, kongre ve sağlık gibi alanlarda da turist çekme açısından ciddi bir potansiyele sahip. Bu açıdan alternatif turizm alanlarına da ilgi göstererek esnafın ve tüm işletmelerin faydalanması için çalışmalar yürütmeliyiz. Turizmi 3 ay değil yılın her sezonu canlı tutmalıyız.
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