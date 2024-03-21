TİMDER iftar programında buluştu! 650 iş insanı sektörü görüştü

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği(TİMDER) düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde sektördeki iş insanlarını bir araya getirdi. Düzenlenen iftar yemeğinde sektör temsilcileriyle, yapı sektöründeki son durum, ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra beklenen tablo üzerine konuşuldu.

Editör: Uğur Çam
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Ramazan ayı dolayısıyla Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) bir iftar yemeği düzenledi. Yapı sektörünün önemli temsilcilerinden 650 iş insanı TİMDER’in düzenlediği geleneksel iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeğinde sektördeki son gelişmeler, TİMDER’in faaliyetleri ve 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra ortaya çıkacak tablo konuşuldu. TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, seçimlerin ardından sektörde yaşanan kısmi daralmanın ihracatla telafi edilebileceğini vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tesisat # inşaat # iftar
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