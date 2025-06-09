TOKİ 41 ilde arsa satışı yapacak: Hangi illerde yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde bulunan toplam 310 arsayı 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde açık artırma yoluyla satışa sunacak.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsa, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu alanları gibi farklı niteliklerdeki arsaları yüzde 25 peşinat ve 48 ay taksit, ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay taksit seçenekleriyle satın alabilecekler.

Bunun yanı sıra, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 oranında indirim uygulanacağı bildirildi.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Muhammen bedeli 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 lira olan toplam 2 milyon 792 bin 830 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da bulunan 310 arsa, açık artırmayla satılacak.