TÜİK açıkladı: Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut Satış İstatistikleri Ekim 2025 verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. Bu rakam, 2025 yılı içinde en çok konutun satıldığı dönem olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında konut satış sayısının en fazla olduğu iller sıralamasında 26 bin 305 satış ile İstanbul başı çekti. İstanbul'u 14 bin 681 konut ile Ankara ve 8 bin 678 konut ile İzmir takip etti. Aynı dönemde satışların en az olduğu iller ise 86 konut ile Ardahan, 135 konut ile Bayburt ve 143 konut ile Tunceli olarak gerçekleşti.

10 AYLIK TOPLAM SATIŞ 1 MİLYON 293 BİNİ AŞTI

Yılın ilk 10 aylık dönemine bakıldığında, konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 oranında artış göstererek 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 oranında artarak 23 bin 527 seviyesine ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,0 oranında artarak 186 bin 20 oldu. Ekim ayında 5 bin 919 adet, Ocak-Ekim döneminde ise 44 bin 490 adet ipotekli konut satışı, ilk el satış olarak gerçekleşti.