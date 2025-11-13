"Eşref Rüya" nereden izlenir? Dün neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Eşref Rüya"nın 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen 22. yeni bölümü, yas sebebiyle ertelendi.

Gürcistan sınırında11 Kasım'da yaşanan askeri kargo uçağı kazasında şehit olan askerlerimizin acısı nedeniyle, kanal yönetimi ve yapım şirketi bu hafta yeni bölümü yayınlamama kararı aldı.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"Eşref Rüya"nın ertelenen yeni bölümünün, 19 Kasım 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanması planlanmaktadır.

''EŞREF RÜYA'' HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

Diziyi televizyon yayın saatinde kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için birden fazla dijital izleme seçeneği bulunmakta. Dizinin yeni bölümleri Kanal D yayınından bir gün sonra, yani Perşembe günleri dijital yayın platformu Amazon Prime Video üzerinden izlenebilmektedir.

Ayrıca dizinin yayınlanan bölümlerine, Kanal D'nin resmi web sitesi üzerinden de erişim sağlanabilmektedir.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu "Eşref Rüya", yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Eşref (Çağatay Ulusoy) ile hayatına beklenmedik bir anda giren müzisyen Nisan'ın (Demet Özdemir) kesişen hayatlarını ve tutkulu aşklarını konu alıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Necip Memili ve Tolga Tekin gibi önemli isimler de yer alıyor.