TÜİK verileri şaşırttı: Güven endeksi artarken inşaat sektörü sert düştü

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 seviyesindeydi. Ağustosta yüzde 1,7 oranında artarak 97,9’a yükselen endeks, mart ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Ekonomik güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor. 100’ün üzerindeki değerler ekonomiye ilişkin iyimserliği, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliği gösteriyor. Ağustos ayında yaşanan artışa rağmen endeks, 100 eşik değerinin altında kalmaya devam etti.

TÜKETİCİ, HİZMET VE PERAKENDE GÜVENİ ARTTI

Alt endeksler incelendiğinde ağustosta birçok sektörde güven artışı görüldü.

Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 artarak 84,3 oldu.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 100,6 seviyesine çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 108,8’e yükseldi.

Ekonomik güven genelinde artış yaşanmasına karşın, inşaat sektöründe gerileme dikkat çekti. İnşaat sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 4,0 oranında düşerek 85,3 değerine geriledi.