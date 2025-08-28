TÜİK verileri şaşırttı: Güven endeksi artarken inşaat sektörü sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Ekonomiye güven ağustosta yüzde 1,7 artarak 97,9’a yükseldi ve son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak endeks hala eşik değerin altında kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TÜİK verileri şaşırttı: Güven endeksi artarken inşaat sektörü sert düştü
Yayınlanma:

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 seviyesindeydi. Ağustosta yüzde 1,7 oranında artarak 97,9’a yükselen endeks, mart ayından bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Ekonomik güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor. 100’ün üzerindeki değerler ekonomiye ilişkin iyimserliği, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliği gösteriyor. Ağustos ayında yaşanan artışa rağmen endeks, 100 eşik değerinin altında kalmaya devam etti.

TÜİK verileri şaşırttı: Güven endeksi artarken inşaat sektörü sert düştü - Resim : 1

TÜKETİCİ, HİZMET VE PERAKENDE GÜVENİ ARTTI

Alt endeksler incelendiğinde ağustosta birçok sektörde güven artışı görüldü.

Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 artarak 84,3 oldu.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 100,6 seviyesine çıktı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 değerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 108,8’e yükseldi.

Ekonomik güven genelinde artış yaşanmasına karşın, inşaat sektöründe gerileme dikkat çekti. İnşaat sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 4,0 oranında düşerek 85,3 değerine geriledi.

TÜİK verileri şaşırttı: Güven endeksi artarken inşaat sektörü sert düştü - Resim : 2

Yozgatlı kardeşlerden teknolojik atılım: Mağara ve madenlerde zehirli gazları tespit edebilen “mini araç” geliştirdilerYozgatlı kardeşlerden teknolojik atılım: Mağara ve madenlerde zehirli gazları tespit edebilen “mini araç” geliştirdilerBilim ve Teknoloji
İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktıİmamoğlu'nun avukatı gözaltına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktıGündem
tüik verileri ekonomik güven endeksi
Günün Manşetleri
Türkiye’den İsrail’e sert tepki
Ukrayna’da Çernobil topraklarında yasadışı tarım
İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alınmıştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kritik çözüm planı
İBB soruşturmasının kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş
Yedikule Göğüs Hastanesi’nde rüşvet ve usulsüzlük
FETÖ bağlantılı şirketlere operasyon!
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
İsrail Şam’a hava saldırısı düzenledi!
Meclis olağanüstü toplanıyor! İşte gündemler
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı! Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı!
📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları 📈 Gram altın sınırı aştı! İşte 28 Ağustos 2025 Güncel Altın Fiyatları
Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo Benzine zam gelmişti! İşte 28 Ağustos il il güncel tablo
AFAD son depremleri duyurdu AFAD son depremleri duyurdu
500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor 500 bin TL’nizi 32 günde katlıyor