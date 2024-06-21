Türk halkı vergiler altında ezilecek: Yeni vergi paketi TBMM'ye geliyor

Orta Vadeli Programa göre vergiyi tabana yayacak çalışmalarda son aşamaya gelindi. Hazine Maliye Bakanlığı krizin faturasını halka kesecek kapsamlı bir torba kanun hazırladı. Doğrudan vergilerin oranı artacak ve kurumlar vergisinde değişikler yapılacak.

- Doğrudan verginin payının arttıracağız, vergi adaleti sağlayacağız falan, bakın Bu yalanın altında.. Türkiyeden kanı toplayıp enerjiyi vitamini besini toplayıp vahşilerin yamyamların ağzına aktarıyorsunuz. Bunu halka nasıl anlatacasıksınız. Biz herkesten vergiyi toplayacağız, vergide adaleti sağlayacağız, vergiyi tabana yayacağız.

Yeni vergi paketinde kayıtdışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun içinde yeni yaptırımlar devreye girecek. Düşük gelir gösterme, IBAN’la ödeme alma, elden kira ödeme gibi durumlarda cezalar artacak.



Satıcının, alıcıya belge düzenlemediğinin alıcı tarafından idareye bildirilmesi durumunda, satıcıya verilecek özel usulsüzlük cezası üç kat artırılacak.



Kurumlar vergisinde mükelleflerin zarar beyan ettiği ya da matrah bildirmediği durumlarda ciro ve gelir tabloları esas alınacak. Mükelleflerin beyan edileceği kazanç brüt asgari ücretin yıllık tutarının altında olamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde yapılan paketi değerlendiren Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu başkanı Hakan Topkurulu, halktan toplanan vergilerin faiz borçlarına gideceğini belirtti.

- Bugün Türkiye'den bütçenin çok önemli bir kısmını faizlerle birlikte Londra ve New York tefecilerine ödüyorlar. Bunlar faizden para kanacaklar. Faizi nasıl ödeyeceksiniz? Vergi toplayıp ödeyeceksiniz. Şimdi bakın püf noktası burası.

Türkiye'de kurumlar vergisinin alınmadığını ifade eden Topkurulu, cezalara ilişkin de şirketlerin büyük vergiler kaçırdığını ve bunların da genelde affedilidiğini vurguladı.