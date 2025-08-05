Türk lirasıyla dış ticarette büyük artış: 7 ayda 831 milyar liraya yaklaştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025’in ocak-temmuz döneminde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,2 artışla 830 milyar 693 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde ihracat 190 milyar 590 milyon lira, ithalat ise 640 milyar 102 milyon lira olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde ihracat 170 milyar 807 milyon lira, ithalat ise 443 milyar 648 milyon liraydı. Böylece ihracatta yüzde 11,6, ithalatta ise yüzde 44,3 oranında artış yaşandı.

TÜRK LİRASIYLA İHRACAT HER AY ARTTI

Yılın 7 ayında Türk lirasıyla dış ticaret hacmi her ay artış gösterdi. Aylık bazda gelişmeler şöyle sıralandı:

Ocak 2025: İhracat 26 milyar 302 milyon lira, ithalat 70 milyar 319 milyon lira. Toplam hacim 96 milyar 621 milyon lira.

Şubat 2025: İhracat 28 milyar 292 milyon lira, ithalat 84 milyar 19 milyon lira. Toplam hacim 112 milyar 310 milyon lira.

Mart 2025: İhracat 30 milyar 872 milyon lira, ithalat 95 milyar 769 milyon lira. Toplam hacim 126 milyar 641 milyon lira.

Nisan 2025: İhracat 24 milyar 314 milyon lira, ithalat 97 milyar 193 milyon lira. Toplam hacim 121 milyar 507 milyon lira.

Mayıs 2025: İhracat 28 milyar 733 milyon lira, ithalat 90 milyar 24 milyon lira. Toplam hacim 118 milyar 757 milyon lira.

Haziran 2025: İhracat 23 milyar 688 milyon lira, ithalat 98 milyar 538 milyon lira. Toplam hacim 122 milyar 226 milyon lira.

Temmuz 2025: İhracat 28 milyar 390 milyon lira, ithalat 104 milyar 241 milyon lira. Toplam hacim 132 milyar 632 milyon lira.

İHRACATTA REKOR KIRILDI, TÜRK LİRASI ÖNE ÇIKTI

Temmuz ayında yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracatla aylık rekor kırılırken, bu performans Türk lirasıyla dış ticaret verilerine de doğrudan yansıdı. Temmuz 2025'te Türk lirası cinsinden ihracat yıllık bazda yüzde 8,8 artışla 28 milyar 390 milyon liraya ulaştı. İthalat ise yüzde 51,3 oranında artarak 104 milyar 241 milyon lira oldu. Türk lirasının dış ticaretteki kullanım alanı da hızla genişliyor. 2025 yılı Temmuz ayında 165 farklı ülkeye Türk lirasıyla ihracat gerçekleştirildi. Bu süreçte 39 bin 525 firma, dış ticarette Türk lirasını tercih etti. Verilere göre Türk lirası, hem ihracatçı hem de ithalatçı firmalar açısından daha fazla tercih edilen bir ödeme aracı haline geldi.

Toplam 7 aylık veriler, Türk lirasının dış ticaretteki konumunun giderek güçlendiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı döneminde 614 milyar 456 milyon lira olan toplam dış ticaret hacmi, bu yıl aynı dönemde 830 milyar 693 milyon liraya yükselerek ciddi bir artış kaydetti.