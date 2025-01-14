Türk YouTuber’lar ne kadar kazanıyor? Çok şaşıracaksınız

YouTube, milyarlarca abonesi ve milyonlarca içerik üreticisiyle her geçen gün büyümeye devam ederken, pek çok kişiyi de zengin etti. Videoların izlenme oranlarına dayalı gelir elde eden YouTuber'lar, milyonlarca izlenmeye ulaşarak tanınan isimler haline geldi.

Türk YouTuber'larının kazançları da ortaya çıktı. SocialBlade verilerine göre, Türkiye'nin en ünlü YouTuber'ları arasında Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak ve Tuna Tavus gibi isimler öne çıkıyor. 2024 yılına ait tahmini verilere göre, Tuna Tavus'un 2,37 milyon abonesiyle kazancı 130 milyon TL (3.7 milyon dolar), Ruhi Çenet'in 11,3 milyon abonesiyle kazancı 113.6 milyon TL (3.2 milyon dolar), Orkun Işıtmak'ın ise 11,6 milyon abonesiyle kazancı 120 milyon TL (3.4 milyon dolar) oldu.

Diğer dikkat çeken YouTuber'ların tahmini kazançları ise şöyle:

Testo Taylan: 85 milyon TL (2.4 milyon dolar)

Deli Mi Ne?: 18.4 milyon TL (519 bin dolar)

Mertcan Bahar: 17.75 milyon TL (500 bin dolar)

Alper Rende: 13.8 milyon TL (391 bin dolar)

Burak Oyunda: 2 milyon TL (58 bin dolar)

2021 yılında ise hükümet, sosyal medya içerik üreticilerine vergi yükümlülüğü getirdi ve YouTuber'ların kazançlarının yüzde 15'ini gelir vergisi olarak ödemelerine karar verildi.