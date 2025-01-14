23 şehirde Kıskaç-34 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları belli oldu

Ankara ve İstanbul'un da olduğu 23 şehirde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-34 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 110 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
23 şehirde Kıskaç-34 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları belli oldu
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Yurt genelinde FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-34" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

110 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son bir haftadır devam eden operasyonlarda 110 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün 'akademisyen yapılanması, askeri yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı." dedi.

Ali Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda döviz, Türk lirası ile doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktararak, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ'cü hainlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Ali Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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