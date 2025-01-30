Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan 3'lü toplantı! Üç ülkeden iş insanları buluşturuldu

Kardeş ülkeler olan Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın ticaret - sanayi bakanları Ankara’da düzenlenen forumda bir araya geldi. Üç ülkenin ticari ilişkisi masaya yatırıldı.

Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat üç ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak birlikte kazanma çizgisinde çalıştıklarına dikkat çekti.

Ömer Bolat, "Azerbaycan ile ikili ticaretimiz geçen yıl 8 milyar dolara yükseldi, kardeş Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3,3 milyar dolara ulaştı. Yatırımlar da çok önemli. Türkiye ile Azerbaycan arasında 37 milyar dolarlık karşılıklı yatırımlar var. Türkiye ile Özbekistan arasında da 4,4 milyar dolar karşılıklı yatırımlar bulunuyor. Çalışmalarımız, birlikte kazanma, büyüme, refahı artırma üzerinedir. Enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörlerinde özel sektör yatırımlarını daha fazla artırmak için de hükümetler olarak gayretlerimizi artırıyoruz." dedi.

Programda konuşan Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov da üç ülke arasındaki ticaret hacminin son 7 yılda 10 kat artarak yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaştığını anlattı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov ise konuşmasında yeniden ülke topraklarına dahil edilen Karabağ’ın hızla geliştirilmesine yönelik çabaya işaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında Ortak serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini anlattı

Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Aramızda gümrüksüz ticaret yok. Gürcistan ile serbest ticaret anlaşmamız var ama Azerbaycan ile Özbekistan ile yok. Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne ilişkin çalışmaları da hızla tamamlanması gerekiyor. Zengezur Koridoru için çalıştay gerçekleştirilmesi isteğini Azerbaycanlı bakana ilettik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Fakat bu hattan daha yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım." dedi.

Foruma katılan iş insanları da Ulusal Kanal'a konuşarak beklentilerini aktardı.