Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre düşüş yaşanan sektörler

Rusya ihracatımız getirisi yüksek sektörlerde geriledi. Çelik ihracatı yılın ilk 6 ayında 2024'ün aynı dönemine Yüzde 49,4 azaldı. Hazır giyim sektöründe ise yüzde 34,2'lik düşüş kaydedildi. İşte kalem kalem düşüşün yaşandığı sektörler...

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre düşüş yaşanan sektörler
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Ticaret ortaklarımızdan biri olarak öne çıkan Rusya ile ihracatımızda ciddi bir gerileme yaşandı.

Özellikle getirisi yüksek olan sektörlerdeki düşüş dikkat çekti.

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 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre 2024 yılının ilk 6 ayında 87 bin 674 dolar olan çelik ihracatı 2025 yılının aynı döneminde 44 bin 329 dolara geriledi. Yüzde 49,4'lük düşüş kaydedildi.

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ihracatı 39 bin 536 dolardan 25 bin 849 dolara düştü. İhracat yüzde 34,9 geriledi.

Demir ve demir dışı metaller 158 bin 946 dolardan 107 bin 948 dolara gerileyerek yüzde 32,1 azalış kaydetti.

Emek yoğun sektörlerde de ihracat verileri aşağı yönlü seyir izledi.

Hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat yüzde 36,2 düştü. 184 bin 881 dolar olan ihracat 118 bin 13 dolar oldu.

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Tekstil ve hammaddeleri ihracatının ise 169 bin 611 dolardan 143 bin 983 dolara düştüğü kaydedildi.

Otomotiv endüstrisi 2024'ün ilk 6 ayında 430 bin 449 dolarlık yaptığımız ihracat bu yılın aynı ayında 180 bin 335 dolara geriledi. yüzde 58,2 kayıp yaşandı.

Gıda ürünlerinde de düşüş var. Yaş meyve ve sebze ihracatı 436 bin 408 dolardan 397 bin 362 dolara geriledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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