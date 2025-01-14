Türkiye tohumculukta ilk 10 ülke içinde
Türkiye tohum ve tohum geliştirme konusunda dünyada ilk 10 ülkeden biri. 117 ülkeye tohum ihracatı yapılıyor. Ülke içinde de çiftçimizin kullandığı tohumun yüzde 97’si Türkiye’de üretiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı açıklamada tohumculukta yatırımların sonucunu aldıklarını belirtti.
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Türk çiftçisinin kullandığı tohumun yüzde 97’sini Türkiye üretiyor. Tohum ve tohum geliştirme konusunda dünya çapında ilk 10 ülke arasına girdi.
-Türkiye, tohum ve tohum geliştirme konusunda dünyada otorite ülkelerden bir tanesidir. Özellikle ilk 10 ülke arasında olduğumuzun tekraren altını çizeyim. "Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramını bu ülke topraklarında üretiyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaretinde ülkenin tohumculuktaki geldiği aşamayı anlattı.
- Türkiye’den 117 ülkeye ihracat yapılıyor.Türkiye'de 1109 firma tohum geliştirme ve üretme faaliyetlerini yerine getiriyor. Son 22 yılda tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıkmış vaziyette.
Bakan Yumaklı Ata Tohumunu tescil ve geliştirme çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
- Bugüne kadar 37 ata tohumu tescil edildi. Şubat içerisinde bu rakamı 49'a çıkartacağız. Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine giderek tescillenmiş ata tohumlarına ulaşacak. Vatandaşlarımızın bunları ihtiyaçlarına göre kullanması mümkün olabilecek.
Bakan Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nün önemi hakkında da konuştu
- Merkezde bugüne kadar 19 bin tohum çeşidi tescil edildi, yılda yaklaşık 1000 tohumun tescili yapılıyor.Bizim geliştirdiğimiz tohumlar bu merkezde tescil ediliyor. Sonra bu tohumlar Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından üretilerek çiftçimize sunuluyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi