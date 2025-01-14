Türkiye tohumculukta ilk 10 ülke içinde

Türk çiftçisinin kullandığı tohumun yüzde 97’sini Türkiye üretiyor. Tohum ve tohum geliştirme konusunda dünya çapında ilk 10 ülke arasına girdi.

-Türkiye, tohum ve tohum geliştirme konusunda dünyada otorite ülkelerden bir tanesidir. Özellikle ilk 10 ülke arasında olduğumuzun tekraren altını çizeyim. "Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramını bu ülke topraklarında üretiyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaretinde ülkenin tohumculuktaki geldiği aşamayı anlattı.

- Türkiye’den 117 ülkeye ihracat yapılıyor.Türkiye'de 1109 firma tohum geliştirme ve üretme faaliyetlerini yerine getiriyor. Son 22 yılda tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıkmış vaziyette.

Bakan Yumaklı Ata Tohumunu tescil ve geliştirme çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

- Bugüne kadar 37 ata tohumu tescil edildi. Şubat içerisinde bu rakamı 49'a çıkartacağız. Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine giderek tescillenmiş ata tohumlarına ulaşacak. Vatandaşlarımızın bunları ihtiyaçlarına göre kullanması mümkün olabilecek.

Bakan Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nün önemi hakkında da konuştu