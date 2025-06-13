Türkiye ve Çin’den dolarsız ticarete yeni adım: Swap anlaşması 3 yıl uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasında daha önce yapılan ikili para takası (swap) anlaşması, üç yıl süreyle yenilendi. Yeni dönemde hedef, milli paralarla ticareti artırmak ve dolarizasyonun etkisini azaltmak.

Ekonomist Nazlı Sarp, son 10 yılda dünya genelinde merkez bankalarının dolardan çıkış stratejilerini yoğunlaştırdığını belirtti. Sarp, yıllardır süregelen dolar hegemonyasının kırılması adına yerel para birimleriyle yapılan ikili ticaretin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Çin arasında yenilenen swap anlaşmasının 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı tutarında para takasını mümkün kıldığını belirten Sarp, bu tür adımların ticarette yerel para birimlerinin kullanımını teşvik ettiğini ifade etti. Ayrıca ilerleyen dönemlerde anlaşmanın kapsamının genişletilmesinin de beklendiğini aktardı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng tarafından imzalandı. Bu gelişmenin, Türkiye'nin BRICS ülkeleri ile olan ilişkilerini güçlendirme ve ticarette doların payını azaltma politikalarının bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

Sarp, Türkiye’nin dolarizasyonu azaltmaya yönelik çalışmalarına vurgu yaparak, yerel para birimlerinin öne çıkarıldığı bu tür anlaşmaların ekonomik bağımsızlığı artıracağı görüşünü paylaştı.

Swap anlaşmaları, iki ülke arasında döviz baskısını azaltmanın yanı sıra finansal istikrarı desteklemesi ve yerel para birimlerinin uluslararasılaşmasını sağlaması açısından da büyük önem taşıyor.