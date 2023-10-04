Türkiye Yönetilebiliyor mu?

Ekibimiz İzmir çarşılarında halka Türkiye yönetiliyor mu sorusunu yöneltti. Yanıt değişmedi. İzmirliler AK Parti’nin Türkiye’yi yönetemediği belirtti.

Türkiye Yönetilebiliyor mu?

İzmir’de yuttaşların ezici çoğunlukla Türkiye’nin yönetilemediğini düşünüyor. Ulusal Kanal ekibi bu kez tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Türkiye’nin nabzını tuttu. Halk eleştiri oklarını hükümete yönetti. Nedeniyse ekonomik kriz.

Özelikle emekliler zor durumda. Çoğu 7 bin 500 lira aylık alan emekliler, ”Ayın sonunu değil ortasını getiremiyor” diyorlar. Ücretler kira, elektrik, su faturası derken bitiyor. Emeklilerden daha fazla maaş alan asgari ücretliler de geçinemediklerini söylüyor. Gıda ürünlerdeki zamları takip etmek mümkün değil. Bütün gün çarşıyı gezen yurttaşlar en ucuz ürünü bulmaya çalışıyor. Bütün günü bir simitle geçiştirmek zorunda kalıyor. Ekonomik krizden esnafta nasibini aldı. İşler durgun, müşteriler de sürekli artan fiyatlardan şikayetçi.

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# izmir # geçim sıkıntısı # ekonomi # emekli
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