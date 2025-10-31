Türkiye'de bir ilk: Ziraat Bankası 2,7 milyar dolarla 'sürdürülebilirlik' rekoru kırdı!

Ziraat Bankası yaptığı basın açıklamasıyla, sürdürülebilirlik temalı fonlama ve dış finansmanda çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda, aynı yıl içerisinde ikinci sendikasyon kredisini başarıyla temin ettiğini duyurdu. Banka, bu adımla uluslararası piyasalardaki güçlü ve itibarlı konumunu pekiştirdi.

Söz konusu işlemin, 509 milyon ABD Doları ve 413 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli iki ayrı dilimde gerçekleştirildiği belirtildi. Bu işlemle birlikte Banka, toplam 988 milyon USD tutarında yeni dış kaynak temin etmiş oldu.

BİR TÜRK BANKASI İÇİN TARİHİ REKOR

Temin edilen bu yeni finansman ile Ziraat Bankası’nca 2025 yılı içerisinde sağlanan toplam sendikasyon kredisi tutarı 2,7 milyar USD seviyesine ulaştı. Bu tutarın, toplamda bugüne kadar bir Türk bankası tarafından sağlanmış en yüksek tutarlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi özelliği taşıdığı vurgulandı.

Söz konusu finansmanın, Banka'nın güçlü bilanço yapısı, yurt dışı piyasalardaki kredibilitesi ve sürekli artan dış ticaret hacmi neticesinde uluslararası iş ortaklarının da yüksek ilgisiyle, toplam 31 bankanın katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

GENEL MÜDÜR ÇAKAR: "TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİ GÖSTERİYOR"

Sendikasyon kredisine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, gelen yüksek talebin önemine dikkat çekti. Çakar, ‘’Küresel koşulların sürekli değiştiği ve dünya ticaretindeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde, aynı yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz ikinci sendikasyon kredimize gelen yüksek talep, uluslararası finans çevrelerinin Bankamıza ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha göstermiştir" dedi.

Genel Müdür Çakar, stratejik hedeflerine de değinerek, "Piyasa şartları ile uyumlu ve dengeli likidite yönetimi stratejimiz doğrultusunda attığımız bu adımla sektörün en büyük bankası olarak sürdürülebilirlik odaklı iş modelimizi geliştirmeyi ve dış ticaretin finansmanındaki liderliğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Yılın ilk yarısına kıyasla daha uygun maliyetli kaynak ile başta sürdürülebilir tarım projeleri ve reel sektör yatırımları olmak üzere dış ticaretin finansmanına katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Alpaslan Çakar, kredinin kullanım önceliklerine de vurgu yaparak, "Bu işlemde sürdürülebilirlik tarımın finansmanını ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeye devam etmeyi performans kriterlerimiz olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Gelecek döneme ilişkin hedeflerini de açıklayan Çakar, sözlerini şöyle tamamladı: "Önümüzdeki dönemde sorumlu bankacılık anlayışımızı koruyarak, kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, dengeli bilanço yapımızı sürdürmeyi ve dış ticaretteki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu başarılı sürece katkı sağlayan başta koordinatörlerimiz olmak üzere tüm muhabir bankalarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum.’’