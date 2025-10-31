PFDK'den Süper Lig'e ceza yağmuru: 7 kulübe para ve tribün kapama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de yer alan 7 kulübe çeşitli disiplin cezaları kesti.

SAHA OLAYLARI VE KÖTÜ TEZAHÜRAT CEZALARI

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre kurul, Trabzonspor'a taraftarlarının sebep olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira para cezası ile birlikte kısmi tribün kapama cezası uyguladı.

Kurul, Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat dolayısıyla kısmi tribün kapatma cezası verirken, taraftarların yol açtığı saha olayları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe 220 bin lira para cezası kesti. Kurulun, aynı müsabakada Göztepe'ye de çirkin ve kötü tezahürattan dolayı kısmi tribün kapama cezası verdiği belirtildi.

TÜMOSAN Konyaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezası kesen kurul, Kasımpaşa kulübüne ise akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık gerekçesiyle 220 bin lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezası uyguladı.

Kurul, Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520 bin lira gibi yüksek bir para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapama cezası kesti.

FENERBAHÇE'YE TOPLAM 740 BİN LİRA CEZA

PFDK, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 400 bin lira ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 120 bin lira olmak üzere, toplamda 740 bin lira para cezası verdi. Ayrıca, sarı-lacivertlilere taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapama cezası da uygulandı.

İKİ FUTBOLCUYA 2 MAÇ MEN

Öte yandan kurul, Gaziantep FK'den Myenty Abena'ya ve Zecorner Kayserispor'dan Laszlo Benes'e, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri nedeniyle 2'şer maç men cezası da kesti.