Türkiye'den Romanya'ya Doğal Gaz İhracatı! Günde Tam 4 Milyon Metreküp

Türkiye ile Romanya arasında önemli bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye'den Romanya'ya doğal gaz ihracatının gerçekleşeceği anlaşmaya ilişkin detayları Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Günde 4 Milyon Metreküp Doğal Gaz İhraç Edilecek

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edildiği ifade edildi. BOTAŞ'ın önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştır. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır.

Açıklamada, Türkiye ve Romanya'nın doğal gaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a doğal gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ'ın, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya'yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa'da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmekte olduğu ifade edilirken yine BOTAŞ'ın yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmekte olduğu aktarıldı.

Türkiye, Macaristan ile ağustosta, Bulgaristan ile de ocakta doğal gaz ihracatı anlaşması imzalamıştı.