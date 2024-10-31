Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu (Rosselkhoznadzor), Türkiye'den tereyağı ithalatına başladığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı
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Rosselkhoznadzor’dan Rus basınına yapılan açıklamada, Türkiye’den 27 Ekim’den bu yana tereyağı ithalatına başlandığı ve 29 Ekim itibarıyla toplam 20 tonluk ithalatın gerçekleştiği kaydedildi.

Rusya Tarım Bakanlığı, ülkede tereyağı fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bir dizi önlem alınacağını bildirmişti.

Ülkedeki gıda üreticileri ve tedarikçilerini bir araya getiren "Rus Birliği"nden konuya ilişkin TASS'a yapılan açıklamada, süt fiyatları, lojistik ve paketleme maliyetlerindeki artışın tereyağı fiyatlarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı Türkiye'den Rusya'ya 20 ton tereyağı sevkiyatı