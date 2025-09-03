Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı: İhracat düştü, ithalatta gerileme var, açık yine büyüdü

Bakanlığın yayımladığı bültene göre, ağustos ayında dış ticaret hacmi yüzde 2,5 azalarak 47 milyar 758 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,4 puan artarak yüzde 83,9’a yükseldi. Enerji hariç hesaplandığında bu oran yüzde 97,1’e, enerji ve altın hariç hesaplandığında ise yüzde 101,8’e çıktı.

İHRACATTA SEKTÖR VE ÜLKE DAĞILIMI

Geçen ay en çok ihracat yapılan kalem, 11 milyar 58 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” oldu. Bu grupta yüzde 3,4 azalış kaydedildi. Onu 7 milyar 225 milyon dolarla “tüketim malları” (yüzde 4,3 azalış) ve 3 milyar 53 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” (yüzde 11,2 artış) izledi.

Sektörel dağılıma bakıldığında ihracatın yüzde 94,9’u (20 milyar 681 milyon dolar) imalat sanayisinden, yüzde 2,7’si (598 milyon dolar) tarım, ormancılık ve balıkçılıktan, yüzde 1,6’sı (348 milyon dolar) madencilik ve taş ocakçılığından geldi.

Ülke bazında en çok ihracat 1 milyar 776 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı 1 milyar 276 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 155 milyon dolarla İngiltere izledi. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 46,2 olarak kayıtlara geçti.

Ülke gruplarında Avrupa Birliği (AB) 9 milyar 84 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. AB’yi 3 milyar 833 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 187 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.

İthalatta ise en büyük payı 17 milyar 741 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” aldı. Bu kalemde yüzde 5,8 azalış kaydedildi. Yatırım malları ithalatı 4 milyar 285 milyon dolarla yüzde 2,9 artarken, tüketim malları ithalatı 3 milyar 866 milyon dolarla yüzde 3,4 geriledi.

Sektörlere göre ithalat dağılımı, yüzde 82,3 ile imalat sanayi (21 milyar 369 milyon dolar), yüzde 12,7 ile madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 293 milyon dolar) ve yüzde 2,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (641 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti.

En fazla ithalat yapılan ülkeler arasında Çin 3 milyar 903 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Rusya 3 milyar 291 milyon dolar, Almanya ise 2 milyar 260 milyon dolarla listede yer aldı. İlk 10 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 59,4 oldu.

Ülke gruplarında ise AB ülkeleri 8 milyar 148 milyon dolarlık ithalatla zirvede bulunurken, Asya ülkeleri 7 milyar 547 milyon dolar, diğer Avrupa ülkeleri ise 4 milyar 984 milyon dolar ile öne çıktı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE AÇIK ARTTI

GTS kapsamında yılın ilk sekiz ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 178 milyar 112 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 artışla 238 milyar 183 milyon dolara yükseldi.

Toplam dış ticaret hacmi yüzde 5,1 artarak 416 milyar 295 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise yüzde 9,6 yükselişle 60 milyar 71 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,8 olarak hesaplandı.