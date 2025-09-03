3 Eylül 2025 yol durumu: Hangi yollar kapalı, hangilerinde trafik kontrollü?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından açıklanan yol durum raporuna göre, yurt genelinde birçok noktada yol çalışmaları ve kontrollü trafik uygulamaları devam ediyor. İşte detaylar:

O-3 AVRUPA OTOYOLU – EDİRNE

Edirne Ücret Toplama İstasyonunda gişe adaları ve kanopilerin yıkılması çalışmaları yapılacak.

Durum: Edirne gişelerinden otoyola girişler kapalı.

Alternatif: Sürücüler D-100 güzergâhını kullanabilir.

Çıkışlar: Servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU (13-21. KM)

Üstyapı çalışmaları nedeniyle 02-10 Eylül tarihleri arasında Denizli istikameti ve Sarayköy çıkış kolu araç trafiğine kapatılacak.

Trafik akışı: Aydın istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.



ANADOLU OTOYOLU (Gölyaka Kavşağı - 1. Bölge Hududu / O-4)

Mesafe: Km 15+150 – Km 17+050

Durum: İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle kapalı.

Trafik: Diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti)

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU

Durum: Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapalı.

Trafik: Diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İNEGÖL-BOZÜYÜK (BİLECİK-ESKİŞEHİR)

Durum: Ankara-Bursa istikameti 28-31. km arası yol yapım çalışmaları nedeniyle kapalı.

Trafik: Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TRABZON-GÜMÜŞHANE (Yeni Zigana Tüneli)

Durum: Elektrik ve elektronik sistem bakımı nedeniyle Gümüşhane-Trabzon yönü tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü.

Tarih & Saat: 03-05 Eylül, 08.00-17.00

SİNOP-SAMSUN

Durum: 46-50. km’ler arası üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.

SEYDİŞEHİR-AKSEKİ-MANAVGAT

Durum: 29-33. km arası patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol aralıklarla kapalı.

Tarih & Saat: 03 Eylül, 10.00-17.00

KONYA-EREĞLİ

Durum: 2-14. km arası üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

CİDE-DOĞANYURT-İNEBOLU

Durum: 69-89. km arası asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.