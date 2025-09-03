3 Eylül 2025 yol durumu: Hangi yollar kapalı, hangilerinde trafik kontrollü?
Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? İşte 3 Eylül 2025 Çarşamba günü yurt genelindeki yol durumu ayrıntıları…
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından açıklanan yol durum raporuna göre, yurt genelinde birçok noktada yol çalışmaları ve kontrollü trafik uygulamaları devam ediyor. İşte detaylar:
O-3 AVRUPA OTOYOLU – EDİRNE
Edirne Ücret Toplama İstasyonunda gişe adaları ve kanopilerin yıkılması çalışmaları yapılacak.
Durum: Edirne gişelerinden otoyola girişler kapalı.
Alternatif: Sürücüler D-100 güzergâhını kullanabilir.
Çıkışlar: Servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU (13-21. KM)
Üstyapı çalışmaları nedeniyle 02-10 Eylül tarihleri arasında Denizli istikameti ve Sarayköy çıkış kolu araç trafiğine kapatılacak.
Trafik akışı: Aydın istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.
ANADOLU OTOYOLU (Gölyaka Kavşağı - 1. Bölge Hududu / O-4)
Mesafe: Km 15+150 – Km 17+050
Durum: İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle kapalı.
Trafik: Diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü (2 şerit İstanbul, 1 şerit Ankara istikameti)
ANKARA-NİĞDE OTOYOLU
Durum: Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapalı.
Trafik: Diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
İNEGÖL-BOZÜYÜK (BİLECİK-ESKİŞEHİR)
Durum: Ankara-Bursa istikameti 28-31. km arası yol yapım çalışmaları nedeniyle kapalı.
Trafik: Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
TRABZON-GÜMÜŞHANE (Yeni Zigana Tüneli)
Durum: Elektrik ve elektronik sistem bakımı nedeniyle Gümüşhane-Trabzon yönü tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü.
Tarih & Saat: 03-05 Eylül, 08.00-17.00
SİNOP-SAMSUN
Durum: 46-50. km’ler arası üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü sağlanıyor.
SEYDİŞEHİR-AKSEKİ-MANAVGAT
Durum: 29-33. km arası patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol aralıklarla kapalı.
Tarih & Saat: 03 Eylül, 10.00-17.00
KONYA-EREĞLİ
Durum: 2-14. km arası üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
CİDE-DOĞANYURT-İNEBOLU
Durum: 69-89. km arası asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.