Gürsel Tekin’den CHP İstanbul için kritik mesaj: İşte ilk açıklama

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından, il yönetiminin görevden alınmasına karar verildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi.

Gürsel Tekin, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam.” ifadelerini kullandı.

"PARTİYİ BU DURUMA BEN GETİRMEDİM"

CHP'nin bazı yöneticilerinin kendisiyle ilgili söylemleri karşısında tahrik edilmek istendiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

“Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor.”

Gürsel Tekin akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır.” dedi. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır.”