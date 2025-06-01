Türkiye'nin dev gıda markasında iflas alarmı: İşten çıkarmalar kapıda!

Bursa’daki Aroma Meyve Suları Fabrikası’nda işçiler, konkordato sürecinin ardından yaşanan işten çıkarmalar ve kendilerine danışılmadan imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki gösteriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye'nin dev gıda markasında iflas alarmı: İşten çıkarmalar kapıda!
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Türkiye'nin önde gelen meyve suyu üreticilerinden biri olan Aroma, 2024 yılının Aralık ayında mali sıkıntılar nedeniyle mahkemeye konkordato başvurusunda bulunmuştu. İlk etapta 3 aylık geçici mühlet verilen firmaya daha sonra 1 yıllık kesin mühlet kararı çıktı.

Türkiye'nin dev gıda markasında iflas alarmı: İşten çıkarmalar kapıda! - Resim : 1

Cumhuriyet’ten Elif Özge Yalçın’ın haberine göre, konkordato komiser heyeti gözetiminde üretime devam eden fabrikada bazı işçilerin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasına başlandı.

Toplu iş sözleşmesine itiraz eden ve çoğunluğunu Tekgıda-İş Sendikası üyesi işçilerin oluşturduğu yaklaşık 250 kişi, iş bırakma eylemine başladı. Ancak bu eylem karşısında işçilerin işten atılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Sosyal medyada konkordato yönetimini ve sendikanın tutumunu eleştiren işçi İbrahim Gül’ün tazminatsız olarak işten çıkarıldığı öğrenildi. İşçiler, fabrika yönetiminin “Eylemi sürdürürseniz rapor yazar, fabrikayı kapatırım” diyerek baskı uyguladığını iddia etti.

İşçilerden yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu tutum, işçileri susturmaya yönelik açık bir saldırıdır. Tepkimiz ve eylemimiz, sadece geleceğimize sahip çıkma kararlılığımızın bir yansımasıdır. Fabrikaya zarar vermemek adına son derece hassas davrandık. Ancak iyi niyetimiz, tehdit ve sindirme politikalarıyla bastırılmak isteniyor.”

İşten çıkarılan Gül’ün avukatı Kemal Özgür Yetkin ise konuyla ilgili, “Konkordato müessesesi işçileri ezmenin aracı haline getirilmemeli” dedi.

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